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Дочь подвергшегося издевательствам ВСУ пенсионера подтвердила, что он жив

РИА: дочь пропавшего пенсионера из Суджи подтвердила, что он жив

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Дочь пропавшего в Курской области пенсионера Александра Григорьева, над которым на видео издевались украинские военные, рассказала, что ее отец жив. Об этом сообщает РИА Новости.

Дочь пенсионера Светлана Петренко также добавила, что ее отца пленили солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она заявила, что уверена в этом «на 100 процентов»

17 августа стало известно, что Григорьев, над которым в Курской области издевались украинские солдаты в форме СС, был беженцем из Макеевки (ДНР) и перебрался в российский регион в 2014 году.

16 августа в Telegram-каналах завирусился ролик, на котором украинские военные издеваются над 74-летним жителем Курской области. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.

Ранее стало известно, как атака на Курскую область отразилась на бойцах ВСУ в Донбассе.

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