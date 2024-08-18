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В США мужчина дважды за час пытался похитить с улицы двух девочек

NBC: в США прохожие спасли двух девочек от похищения

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Pixabay

В штате Мичиган прохожие спасли двух девочек от похищения, их пытался насильно затолкать в машину неизвестный. Об этом сообщает NBC.

Два инцидента произошли с разницей в час, сначала злоумышленник пытался насильно затолкать в свою машину 15-летнюю школьницу, он был замечен прохожими и скрылся.

Позднее его автомобиль заметили на улице Клинтон-Ривер-роуд, он схватил за шею семилетнюю девочку и начал усаживать ее на заднее сиденье автомобиля. Ребенка спас американец, проходивший мимо. Личность нападавшего пока установить не удалось, его автомобиль разыскивают полицейские.

До этого сообщалось, что в райцентре Шилово Рязанской области ветерана боевых действий в Афганистане подозревают в похищении и попытке изнасилования ребенка. 52-летний местный житель встретил на улице семилетнюю девочку. Он сказал ребенку, что знает ее родителей и те якобы попросили мужчину отвести ее домой. Девочка согласилась прогуляться с незнакомцем, мужчина привел ребенка к себе в квартиру и попытался изнасиловать. Злоумышленника удалось задержать.

Ранее в Калининграде мужчина зазывал школьника в машину и пытался потрогать его за деньги.

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