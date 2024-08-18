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Россиянин получил три года за ограбление офиса микрофинансовой организации на 11 тысяч

В Улан-Удэ мужчина с ножом ограбил МФО и потратил деньги на продукты и водку

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Улан-Удэ вынес из офиса микрофинансовой организации (МФО) около 11 тыс. рублей и лишился свободы на три года. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на приговор суда Железнодорожного района.

Обвиняемый рассказал, что в день преступления вышел из дома, намереваясь совершить ограбление, но не имея четкого плана. Он взял с собой балаклаву и кухонный нож, а когда шел по городу, увидел офис МФО на проспекте 50-летия Октября, зашел внутрь и потребовал деньги у сотрудницы компании. Девушка передала ему несколько купюр, грабитель не стал их пересчитывать и ушел.

На обратной дороге он купил бутылку водки, а вернувшись домой, позвал своего сына в супермаркет и пополнил баланс его телефона на 850 рублей. Тем же вечером мужчина был задержан, сын подозреваемого передал полицейским оставшиеся 7500 рублей.

Позднее сотрудница МФО призналась, что сначала не поняла, что это грабитель, хотя в тот момент он был в балаклаве, так как его голос был очень спокойным. На суде обвиняемый раскаялся, в итоге за разбой с применением оружия ему дали три года колонии общего режима.

Ранее в Марий Эл задержали мужчину за разбой с игрушечным пистолетом.

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