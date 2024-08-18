Врач предупредил об опасности курения вейпов

Доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов в беседе с «Известиями» рассказал, к каким последствиям может привести курение вейпов.

По словам эксперта, все устройства для курения вне зависимости от названия можно обозначить как средства доставки никотина. Они различаются лишь по технологическим характеристикам и физическим принципам, но имеют общие механизмы воздействия на организм.

Айсанов рассказал, что при вдыхании пара из вейпа в легкие попадают различные химические вещества, которые приводят к воспалению дыхательных путей и со временем — к астме.

Врач предупредил, что особую опасность представляет курение вейпов для молодых людей — у подростков дыхательная система еще в процессе развития, а вдыхание химических веществ из электронок может нарушить нормальный рост и развитие легких.

Курение вейпов крайне опасно для молодых людей, у которых уже есть астма, заявил эксперт. По его словам, если астматики будут курить вейпы, то приступы могут учащаться. В итоге недуг становится сложнее контролировать, а общее состояние легких будет ухудшаться.

Ранее исследователи нашли препарат, помогающий избавиться от вейпинговой зависимости.