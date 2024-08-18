В Свердловской области автомобилист проехался по стае птиц, которых кормила пенсионерка

В Свердловской области живодер проехался по голубям, которых кормила женщина. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел накануне утром на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Коммуны в Сысерти. По словам свидетельницы дорожного происшествия, водитель Renault Duster несколько раз проехал по городским птицам, которых в тот момент кормила пожилая женщина. Множество голубей наезда не пережили.

«В настоящий момент сотрудники органов внутренних дел устанавливают личность правонарушителя, ведутся розыскные мероприятия. По данному факту проводится проверка. Материалы также будут переданы в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, для принятия мер за причинение вреда окружающей среде. В данном случае предусмотрен штраф 600 рублей за одного голубя», — уточнили в областной Госавтоинспекции.

Виновнику грозит административная ответственность за оставление места ДТП, за это он может лишиться водительских прав на срок до полутора лет или отправиться за решетку на срок до 15 суток. Если будет доказано, что водитель совершил наезд умышленно, в его отношении возбудят уголовное дело.

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