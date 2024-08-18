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Спасатели потушили лесной пожар под Анапой

Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе поселка Сукко в Анапе

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Илья Питалев/РИА Новости

Спасатели полностью потушили лесной пожар в районе поселка Сукко в Анапе. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

В субботу вечером в региональном МЧС сообщали о возгорании лесной подстилки в районе поселка Сукко на площади 0,5 га. Спасателям удалось ликвидировать открытый огонь.

До этого в 33 населенных пунктах Якутии зафиксировали задымленность от лесных пожаров. По информации МЧС, речь шла о населенных пунктах, расположенных в Верхоянском, Усть-Янском, Олекминском и Сунтарском районах региона. Там не зарегистрировано случаев отравления продуктами горения и угарным газом.

Как заявили в пресс-службе, на территории Якутии действует 84 природных пожара, огнем пройдено более 338 тыс. га. За сутки потушено пять пожаров на площади свыше 30,5 тыс. га и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тыс. га. В тушении пожаров были задействованы 1680 человек и 180 единиц техники.

Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанное со спутника фото лесных пожаров в Якутии.

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