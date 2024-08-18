Синоптик рассказал, что рабочая неделя в Москве начнется с жары

В понедельник в Москве ожидается до +29°C, что на семь градусов превышает климатическую норму августа. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице будет «гребневая погода», антициклональная переменная облачность.

В ночь на понедельник столбик термометра покажет не менее +13-16°C. В Подмосковье ночью ожидается до +12-17°C. Днем в Москве потеплеет до +26-29°C, а по области ожидается жара до +25-30°C. Эксперт отметил, что температура воздуха в начале рабочей недели будет выше июльской.

Тишковец заключил, что показания барометров будут расти, в понедельник они составят 747 миллиметров ртутного столба.

До этого Тишковец рассказал о погоде в Москве 18 августа. По его словам, в столице ожидаются небольшой дождь и температура воздуха до +27°C. Специалист также сообщил, что в городе будет дуть западный и северо-западный ветер. Скорость его порывов составит от 3 до 8 м/с.

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