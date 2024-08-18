Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, что рабочая неделя в Москве начнется с жары

Синоптик Тишковец: в первый день недели в Москве ожидается до +29°C

close
100%
Авилов Александр/Агентство «Москва»

В понедельник в Москве ожидается до +29°C, что на семь градусов превышает климатическую норму августа. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице будет «гребневая погода», антициклональная переменная облачность.

В ночь на понедельник столбик термометра покажет не менее +13-16°C. В Подмосковье ночью ожидается до +12-17°C. Днем в Москве потеплеет до +26-29°C, а по области ожидается жара до +25-30°C. Эксперт отметил, что температура воздуха в начале рабочей недели будет выше июльской.

Тишковец заключил, что показания барометров будут расти, в понедельник они составят 747 миллиметров ртутного столба.

До этого Тишковец рассказал о погоде в Москве 18 августа. По его словам, в столице ожидаются небольшой дождь и температура воздуха до +27°C. Специалист также сообщил, что в городе будет дуть западный и северо-западный ветер. Скорость его порывов составит от 3 до 8 м/с.

Ранее отпускникам рассказали, как избежать простуды по возвращении из жарких стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами