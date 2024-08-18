В Башкирии рыбак проткнул свою лодку ножом и чуть не утонул

Сотрудники Госкомитета Башкирии по ЧС во время профилактического рейда спасли жизнь рыбаку, который терпел бедствие на лодке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели проводили профилактический рейд и заметили на середине реки рыбака, который находился на сдувшейся резиновой лодке. Мужчину эвакуировали с терпящего бедствие судна и доставили на берег.

Выяснилось, что 69-летний житель села Лаклы отправился на рыбалку, отплыл на середину реки и случайно проткнул лодку ножом. После спасения с рыбаком была проведена профилактическая беседа о важности соблюдения мер безопасности на воде и необходимости иметь при себе спасательный жилет.

До этого сообщалось, что семья с двумя несовершеннолетними детьми застряла на неисправной моторной лодке в акватории Калининградского залива, им потребовалась помощь спасателей. Лодку отбуксировали к Приморской бухте, медицинская помощь туристам не понадобилась.

Ранее на Ямале пятеро взрослых и двое детей застряли на сломанной лодке на реке Полуй.