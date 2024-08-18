В Белгородской области ряд детских учреждений обклеили защитной пленкой

Окна в ряде учреждений детского досуга и образования в Белгородской области обклеили специальной защитной пленкой в преддверии начала нового учебного года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, речь идет о школах и детских садах в населенных пунктах Губкин и Старый Оскол. Кроме того, аналогичные меры безопасности были приняты в местных учреждениях дополнительного образования и учреждениях культуры и спорта.

«Завершили оклейку окон пленкой, которая позволяет дополнительно защитить наших детей и учителей. То есть обещание к 1 сентября выполнено», — подчеркнул глава субъекта.

Также губернатор обратил внимание, что министерство труда и социальной защиты РФ приняло решение в 2025 году выделить Белгородской области 1,5 млрд рублей. Эти деньги будут потрачены на развитие социальной инфраструктуры.

Как отметил Гладков, за последние несколько лет объем федерального финансирования заметно увеличился. В 2020 году соответствующий показатель составил 20 млн рублей, уточнил глава региона.

Ранее в приграничных районах Белгородской области установили 180 укрытий на случай атак со стороны украинских войск.