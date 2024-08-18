В Чите трехлетний ребенок ночью выпал из окна седьмого этажа

В Чите трехлетний ребенок выпал из окна квартиры ночью, скорую помощь вызвали очевидцы. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Июньской в ночь на 18 августа. Ребенка под окнами дома нашли соседи, которые вызвали на место скорую помощь и полицию. По словам свидетелей произошедшего, на месте работали несколько медицинских бригад.

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«Это произошло примерно в 2 часа ночи, услышали шум под окном. У меня малышка маленькая, я не выходила. Но было очень много людей. Соседи вызвали скорую. Приехала одна бригада, следом вторая», — рассказала одна из жительниц дома.

По предварительной информации, спасти ребенка не удалось. В региональном УМВД факт произошедшего подтвердили, обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге пятилетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже и попала в реанимацию. В момент произошедшего ребенок находился в квартире со своей тетей. Когда женщина отвлеклась, пострадавшая поднялась на подоконник и высунулась в окно, после чего оказалась на асфальте.

Ранее во Владивостоке двухлетний ребенок получил перелом бедра, выпав из окна третьего этажа.