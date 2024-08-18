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Девочка получила сотрясение мозга из-за подростка, который метнул в нее бомбочку с водой

В Геленджике пятилетняя девочка попала в больницу из-за шалости подростка

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Геленджике сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования пятилетней девочки в отеле, ребенок госпитализирован после шалости одного из подростков. Об этом сообщает УМВД по Краснодарскому краю.

Пятилетняя девочка играла у бассейна в одном из отелей, когда другой ребенок сбросил ей на голову бомбочку, наполненную водой. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностированы черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей головы.

По данным Telegram-канала Shot, виновник произошедшего — школьник, который бросал водяные бомбочки из окна третьего этажа. По словам матери пострадавшей, у ее дочери астма и плохое зрение, поэтому после такого отдыха состояние ее здоровья может сильно ухудшиться. Она просит наказать родителей мальчика, которые не уследили за сыном.

До этого сообщалось, что в подмосковном Домодедово семилетняя девочка получила сотрясение мозга из-за огурца. Овощ в ребенка кинула соседка. Девочку с травмой головы госпитализировали в научно-исследовательский институт (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве мальчик случайно сломал позвоночник однокласснику во время игры.

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