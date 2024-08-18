Житель Пскова избил друга искусственной елкой за отказ вместе выпить

Житель Пскова предстанет перед судом за нападение на приятеля, мужчина избил знакомого, который отказался с ним выпить. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Инцидент произошел в марте 2024 года, житель Пскова позвонил приятелю и предложил ему выпить. Тот отказался, между мужчинами возникла ссора. Они договорились встретиться около магазина, чтобы выяснить отношения.

Пскович надел камуфляжную одежду, взял с собой металлический прут от искусственной елки и вложил его в правый рукав куртки. Его друг вооружился молотком и деревянной рукояткой от швабры.

Встретившись возле магазина, мужчины начали оскорблять друг друга. Во время словесной перепалки один из участников конфликта достал деталь от елки и избил ею приятеля. Прохожие вызвали скорую помощь, избитого мужчину доставили в больницу. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

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