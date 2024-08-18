Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Пскова избил друга искусственной елкой за отказ вместе выпить

В Пскове мужчина избил собутыльника искусственной елкой за отказ выпить

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Житель Пскова предстанет перед судом за нападение на приятеля, мужчина избил знакомого, который отказался с ним выпить. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Инцидент произошел в марте 2024 года, житель Пскова позвонил приятелю и предложил ему выпить. Тот отказался, между мужчинами возникла ссора. Они договорились встретиться около магазина, чтобы выяснить отношения.

Пскович надел камуфляжную одежду, взял с собой металлический прут от искусственной елки и вложил его в правый рукав куртки. Его друг вооружился молотком и деревянной рукояткой от швабры.

Встретившись возле магазина, мужчины начали оскорблять друг друга. Во время словесной перепалки один из участников конфликта достал деталь от елки и избил ею приятеля. Прохожие вызвали скорую помощь, избитого мужчину доставили в больницу. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

Ранее россиянин откусил уши знакомому в целях самообороны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами