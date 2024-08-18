Сосед выстрелил в нос подростку во дворе дома в Ленобласти

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские устанавливают обстоятельства конфликта во дворе жилого дома, в результате которого подросток получил пулю в нос из пневматического пистолета. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Светогорске, с заявлением в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что сосед выстрелил в ее 14-летнего сына и попал мальчику в нос.

Причиной недовольства мужчины стало то, что подростки выбросили во дворе дома бутылку лимонада. Сосед сделал им замечание, затем вышел на улицу, достал пистолет и выстрелил в мальчика. Пострадавшего осмотрели медики, в удовлетворительном состоянии отпустили его домой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Череповецком районе Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который выстрелил в подростка из пневматического ружья. Ребенок гулял во дворе дома, когда один из сельчан, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в его сторону из пневматического ружья. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге неизвестный выстрелил ребенку в спину из травматического пистолета.