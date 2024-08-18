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Детей мигрантов будут проверять на знание русского языка перед школой

Рособрнадзор одобрил проверку русского у детей мигрантов перед приемом в школу

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Илья Питалев/РИА Новости

Рособрнадзор одобрил проверку русского языка для детей мигрантов перед приемом в школу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рособрнадзор ... концептуально поддерживает идею введения тестирования иностранных граждан на знание русского языка перед их приемом в школу», — говорится в сообщении.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС писала, что более 50% российских учителей видят у детей мигрантов проблемы с владением русским языком, а также с освоением предметов.

42% опрошенных педагогов отметили, что проблем у детей мигрантов с владением русским скорее нет, еще 5,5% затруднились с ответом. Почти половина респондентов (49,5%) утверждают, что у таких учащихся есть существенные проблемы с освоением программы, но 47% уверены в обратном. Почти единогласно (80%) педагоги отметили, что у детей мигрантов нет трудностей с соблюдением дисциплины.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.

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