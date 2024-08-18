В Удмуртии трое детей пошли на рыбалку и заблудились в лесу

В Завьяловском районе Удмуртии спасатели вывели из леса трех детей, которые пошли рыбачить и заблудились. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики.

Сообщение о пропаже детей поступило спасателям утром 17 августа, трое подростков отправились на рыбалку недалеко от деревни Кузили и не вернулись домой к назначенному времени.

Юных рыбаков спасатели нашли в течение часа, их вывели из леса и передали родителям. Медицинская помощь детям не потребовалась. По словам подростков, они шли на пруд знакомой лесной тропинкой, отвлеклись, сошли с маршрута и поняли, что заблудились.

До этого сообщалось, что в Полевском сотрудники полиции нашли заблудившихся грибников, женщина с двумя детьми ночь провела в лесу. Тетя с двумя племянниками шести и семи лет отправилась в лес недалеко от СНТ «Строитель», к назначенному времени грибники домой не вернулись. Родственники обратились к волонтерам и в правоохранительные органы. 47-летняя женщина вместе с детьми ночь провела в лесу, их удалось отыскать только утром 9 августа, когда грибники вышли к кромке лесного массива.

Ранее в Сочи нашли пропавшую пенсионерку, которая выживала в горах несколько дней.