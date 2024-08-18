Некоторым людям посоветовали исключить мороженое из рациона

Врач-педиатр Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Регина Николаева рассказала РИА Новости, что людям, страдающим ожирением, нарушениями углеводного обмена и заболеваниями ЖКТ, следует исключить из рациона мороженое.

По словам Николаевой, лакомство содержит большое количество жиров и сахара.

«Оно содержит не только сливки и молоко, но и много жиров и большое количество сахара. Из этого вытекает то, что в первую очередь не стоит его есть людям, у которых есть нарушения углеводного обмена, ожирение, сахарный диабет. За счет содержания молока нужно с ним быть аккуратнее людям с непереносимостью лактозы», — отметила специалист.

Она добавила, что простывшим детям также стоит отказаться от мороженого, несмотря на жаркое лето.

До этого менеджер отдела исследований и разработок мороженого «Инмарко» Татьяна Славец рассказала, как выбрать вкусное мороженое. При покупке мороженого стоит отдавать предпочтение крупным производителям, которые дорожат своей репутацией.

Ранее ученые перечислили источники «скрытого» сахара в рационе.