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Ребенок едва не лишился зрения из-за шипа от растения, воткнувшегося в глаз

Иркутские врачи удалили шип от растения из глаза 11-летнего мальчика

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FotograFFF/Shutterstock

Медики Ивано-Матренинской больницы Иркутска спасли школьника, которому в глаз воткнулся шип от растения, мальчик едва не лишился зрения. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

11-летний мальчик с другом играли во дворе дома в рыцарей, дети устроили шуточный бой на палках, после одного из ударов мальчик почувствовал, что в глаз попала соринка. Семья обратилась в районную больницу, офтальмологи подтвердили наличие инородного тела в глазу.

«Инородное тело было покрыто слизью, и, когда мы его очистили, более детальный осмотр показал, что это не просто соринка, а шип от растения, проткнувший все слои роговицы. Он не дошел до радужки совсем чуть-чуть», — рассказал врач -офтальмолог Василий Шеметов.

Потребовалось оперативное лечение, школьник находится под наблюдением врачей, острота зрения постепенно возвращается. Медики дают положительные прогнозы и готовят мальчика к выписке.

Ранее в Подмосковье пятилетний ребенок едва не ослеп из-за воспаления носовых пазух.

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