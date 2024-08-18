Глава СК потребовал доклад по делу вышвырнувшего женщину из машины таксиста

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела таксиста, который вышвырнул из автомобиля женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В медиапространстве сообщалось, что в городе Екатеринбурге приезжий из Средней Азии таксист совершил противоправные действия в отношении местной жительницы», — сказано в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, по данному факту следственные органы СК РФ по Свердловской области проводят процессуальную проверку. Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по региону Мирошниченко К. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Инцидент, о котором идет речь произошел 29 июля в Екатеринбурге. По информации портала E1.ru, жительница города вызвала для подруги с 15-летним ребенком такси к дому, расположенному на улице Анатолия Мехренцева. Автомобиль еще не подъехал, но водитель уже включил режим ожидания. Машина вскоре подъехала. Ожидавшая ее мать подростка сделала мужчине замечание, на что тот отреагировал матом и потребовал, чтобы пассажирка немедленно вышла из автомобиля. Она отказалась сделать это. В итоге таксист внезапно подбежал к задней двери, схватил женщину за одежду и выбросил ее на асфальт, из-за чего она поранила голову и руки. В ответ пассажирка отхлестала водителя москитной сеткой, после чего тот уехал.

Ранее в Екатеринбурге таксист выбросил пожилого пассажира из машины в лужу и уехал.