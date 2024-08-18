Сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском

Афтершоки после землетрясения, которое произошло на Камчатке, будут продолжаться долго. Об этом директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров заявил на видео, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

По его словам, афтершоковый процесс с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что в ближайшее время не будет более сильных толчков.

«Афтершоковый процесс будет продолжаться довольно долго», — сказал Чебров.

Он добавил, что в ближайшие дни стоит ожидать достаточно сильных, отчетливых сотрясений в Петропавловске-Камчатском с интенсивностью до 5,0 баллов.

Вечером 17 августа, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке.

Эпицентр находился в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0. Таким образом, местные жители могли ощущать колебания земной коры.

В МЧС России сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших после землетрясения на Камчатке.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вероятность повторного сильного толчка после сейсмособытия в регионе низкая.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.