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Стало известно о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Дженине

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Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со службой общей безопасности (ШАБАК) заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов палестинского движения ХАМАС в городе Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ликвидировали в Дженине двух высокопоставленных террористов ХАМАС», — отметили в сообщении, уточнив, что они участвовали в планировании стрельбы в долине Иордана.

По информации пресс-службы израильской армии, одного из ликвидированных членов ХАМАС обвинили в причастности к террористическим атакам. » Он занимался изготовлением взрывных устройств. Другой членов палестинского движения отвечал за военную инфраструктуру ХАМАС.

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