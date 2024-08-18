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В Турции задержаны 7 человек, подозреваемые в причастности к лесным пожарам

МВД Турции: 7 человек задержаны по подозрению причастности к лесным пожарам

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Omer Kuscu/Global Look Press

Глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X сообщил, что полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к природным пожарам на западе и северо-западе республики.

«Задержаны семь человек по подозрению в возникновении лесных пожаров», — говорится в публикации.

Министр отметил, что трое были взяты под стражу в провинции Измир, один — в его пригороде Каршияка, где огонь уже 16 августа добрался до жилых районов 4-миллионного города.

До этого министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы рассказал, что рассматриваются различные версии возникновения пожаров. В настоящее время какой-либо информации о признаках саботажа нет. Министр отметил, что в рамках расследования дел о пожарах, в том числе в Измире, были задержаны шесть человек. Кроме того, еще трое были объявлены в розыск.

Также он рассказал, что российский самолет-амфибия Бе-200 задействован в тушении крупного лесного пожара в провинции Айдын на юге Турции.

До этого сообщалось, что ученые нашли взаимосвязь между лесными пожарами и озоновым слоем.

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