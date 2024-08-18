В Москве задержаны участники массовой драки

В отдел полиции были доставлены несколько участников массовой драки на юго-востоке Москвы, из них часть оказались подростками. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

В полиции рассказали, что потасовка произошла 17 августа на Братиславской улице.

«Для разбирательства в территориальный отдел полиции доставлен ряд предполагаемых участников конфликта, в том числе несовершеннолетние, чьи родители или законные представители будут вызваны в ОВД», — рассказали в полиции.

2 августа в московском Люблинском сквере произошла массовая драка с поножовщиной. Она произошла после того, как прохожий сделал замечание незнакомцу, который решил помочиться поблизости от футбольной площадки. После упрека справивший нужду молодой человек позвонил своим друзьям, те быстро приехали на место и начали драку.

Ранее конфликт между покупателями в московском магазине закончился поножовщиной.