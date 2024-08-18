Финэксперт рассказал, что нужно знать перед тем, как заняться накоплением

Накопления могут обеспечить стабильность в непредсказуемых жизненных ситуациях, но многие не понимают, как правильно начать откладывать средства. Финансовый эксперт сервиса «ПриЕм» Степан Сумин рассказал «Газете.Ru», как избежать популярных ошибок.

Перед началом необходимо сделать три главных шага.

«Определить четкую цель. Вместо «я хочу накопить деньги» сформулируйте: «я хочу накопить 100 тыс. рублей на путешествие в следующем году». Установить реалистичный срок для достижения цели. Необходимо разбить большую цель на меньшие подцели. Если ваша цель — накопить на квартиру, используйте промежуточные этапы, например, накопить на первый взнос», — объяснил он.

В первую очередь, работа с деньгами и их накопление — это вопрос психологии.

«Старайтесь фиксировать мысли, которые вам мешают, например, «я слишком долго буду копить», «у меня итак денег нет, как я буду копить?» и «у меня все равно не получится». И перефразируйте их в позитивном ключе. Накопление — это долгий процесс, который нужно проходить небольшими шагами. Важны дисциплина и мотивация, чтобы не отклоняться от намеченного курса», — добавил эксперт.

Также, позвольте себе небольшие «награды» за соблюдение бюджета и достижение промежуточных целей. Это даст вам мотивацию не трогать накопленное.

Начните с подробного анализа всех своих расходов. Это поможет понять, на какую категорию уходит больше всего средств. Затем постарайтесь разбить эти же траты в две группы: базовые и дополнительные. По мнению Сумина, самыми базовыми платежами являются жилищные расходы, питание, транспорт и медицинские услуги.

Постарайтесь продумать, как можно экономить на дополнительных тратах.

«Например, выявите правило для себя, что в рестораны или кафе вы тратите не больше 5000 рублей в месяц. Откажитесь от импульсивных покупок на маркетплейсах. Покупайте продукты оптом или планируйте меню на неделю. Откажитесь от вредных привычек: алкоголь и сигареты могут быть существенной тратой бюджета», — рекомендовал специалист.

Эксперт также поделился советами, которые помогут достичь цели.

«Перед походом в магазин всегда делайте список покупок, чтобы избежать лишних трат и четко знать, что вам нужно. Изучите сервисы доставок готовой еды и кешбек-предложений вашего банка, связанных с продуктами. Некоторые предложения могут быть более привлекательными, чем самостоятельная готовка. Обратите внимание на мелкие покупки. Иногда придется потратиться на небольшие вещи, перед оплатой задумайтесь «смогли ли бы вы прожить без этого товара?» — сказал эксперт.

Многие откладывают деньги только тогда, когда остаются средства. Но лучше решить, какую четкую сумму вы готовы откладывать каждый месяц. Таким образом, у вас сформируется полезная привычка, и вы будете лучше понимать, что делаете.

«Создайте стратегию по финансовому планированию. Так вы сможете понимать, сколько и на что у вас осталось денег. Основу финансовой грамотности будет составлять именно тот факт, как вы ранжируете приоретными тратами», — рекомендовал Сумин.

Эксперт также выделил техники, которые подойдут для всех.

«Разделите большую сумму на несколько маленьких, используя коробку или конверты. Таким образом, вы будете откладывать сумму согласно расписанию, что позволит начать накопления с 10 рублей. Настройте автоматические переводы на сберегательный счет в день получения зарплаты, чтобы сэкономить время и избежать соблазнов. Помимо сберегательного счета, можно использовать и накопительные счета. В условиях высокой ставки, банки активно привлекают за счет разных интересных программ с повышенным процентом. Обратите внимание и на систему кэшбеков от партнеров банка, так как благодаря ей, можно отсортировать приоритетные магазины для трат», — резюмировал специалист.

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