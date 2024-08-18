Эксперт ответила, возможно ли быть самими собой в цифровую эпоху

На данный момент аутентичность становится ключевым запросом к публичным личностям и брендам. Большинство потребителей признаются, что при выборе продукта обращают внимание именно на этот показатель. Специалист по проявленности и формированию репутации Юлия Принц рассказала «Газете.Ru» о том, какие ошибки мы допускаем в стремлении «быть собой».

«За последние несколько лет самым заметным трендом в публичном поле стала естественность. Еще в 2018 стало понятно, что стремление приукрасить свои достижения начало постепенно уходить в прошлое. Это можно объяснить тем, что общество легко распознать неискренность и быстро от нее устает. В условиях пандемии в 2020 году тенденция к естественности усилилась, и сейчас она занимает ключевую роль в новых медиа», — объяснила эксперт.

Став массовым трендом, стремление «быть собой» привело ко многим проблемам. Изначальная идея состояла в том, чтобы снизить в людях страх осуждения и позволить им проявляться. Тем не менее, из-за давления и ожиданий, связанных с понятием аутентичности, она зачастую ведет к обратному результату. Сегодня многие в стремлении оставаться собой испытывают стресс и чувство вины. Чтобы избежать этого, необходимо посмотреть на этот концепт с другой стороны.

«Любая роль, в которую человек вступает в тот или иной момент своей жизни, является частью его личности. Эта роль, безусловно, может не всегда ему подходить или отображать лучшие стороны, однако ее нельзя назвать «неестественной». Проявляя разные аспекты своей личности, вы не теряете свою аутентичность — наоборот, она разрушается из-за навязчивого стремления определить «себя» и оставаться в этих пределах», — отметила специалист.

Приняв все свои проявления, вы можете приступить к изучению своей личности. Для этого необходимо прежде всего правильно сформулировать вопрос.

«Спросите себя не «Кто я?», а «Кем я хочу стать?» Первый вопрос, будучи сложным и интересным, в некоторых случаях может создать избыточное давление и привести к экзистенциальному кризису. Второй более понятен и для ответа на него существует ряд инструментов. Правильная формулировка вопроса поможет вам определить подходящую на данный момент жизненную стратегию, которая будет соответствовать вашим ценностям и возможностям. Преимущество этого подхода в том, что его можно разбить на конкретные шаги и разбираться в себе постепенно», — добавила Принц.

Чтобы определиться с вектором движения, начните с описания того, в какой точке вы находитесь сейчас: составьте список ваших сильных сторон и способностей. Обратите внимание на ваши профессиональные навыки (hard skills) — это может быть образование, опыт работы и проекты, которыми вы гордитесь. Также важно выделить личностные качества (soft skills), которые характеризуют вас с лучшей стороны.

«Для того, чтобы обрести внутреннюю опору и силу, недостаточно просто определить свои сильные стороны. Кроме того, обратите внимание на те аспекты, которые вызывают у вас дискомфорт и мешают ощущать счастье. Прежде чем создавать образ идеального себя, уделите время анализу и решению существующих проблем», — рекомендовала специалист.

Следующим шагом в понимании вашей индивидуальности будет определение целей, которых вы хотите достичь – представьте точку, в которой хотите оказаться. При составлении списка важно мыслить реалистично. Из самых смелых мечт можно сделать выполнимые задачи, если предусмотреть конкретные шаги для их достижения. Жизненная стратегия не только включает в себя цели, но и опирается на личные ценности — основные убеждения, которые определяют ваше восприятие реальности.

«Только после формирования четкого представления о своих характеристиках стоит начинать использовать инструменты маркетинга, чтобы поделиться своими ценностями и идеями с другими людьми. Однако важно помнить, что маркетинг — это всего лишь средство коммуникации, и чтобы он был эффективным, необходимо сначала разобраться в своих мыслях и идеях», — отметила Принц.

По ее словам, подлинность — абстрактное и многогранное понятие, которое сегодня зачастую используется некорректно. И все же, если подойти к вопросу с правильной стороны, можно разобраться, что для вас значит быть аутентичным.

«Установив контакт с собой и выстроив четкую основу, вы обеспечите успех тех инструментов продвижения, которые выберете. Без этой ясности даже самые инновационные техники с большой вероятностью не принесут результатов», — резюмировала она.

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