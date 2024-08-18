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Юрист предупредил, как ломбарды обманывают россиян

Юрист Хаминский: ломбарды обманывают граждан путем подмены договоров

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Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press

Сегодня назрела необходимость ужесточения контроля над деятельностью ломбардов. Значительная их часть превратилась в легальные пункты скупки краденного, другая часть использует различные схемы для обмана добросовестных клиентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Основным видом деятельности ломбардов является выдача займов под залог ценных вещей (ювелирных изделий и другое). Такие сделки оформляются залоговым билетом, в котором прописана сумма займа, срок возврата, оценочная стоимость заложенных изделий, сроки реализации и так далее. Однако недобросовестные ломбарды, используя слабый контроль над своей деятельностью, могут проводить выдачу займов, не указывая в договоре заложенную вещь. В соответствии с гражданским кодексом ломбарды помимо выдачи займов имеют право принимать вещи на хранение, по истечении срока которого у них есть право на реализацию невостребованной вещи,» — объяснил эксперт.

Таким образом, ломбард, выдавая займ, заключает с клиентом не договор займа, обеспеченный залогом, а договор хранения, устанавливая крайне высокие ставки такую услугу.
Когда клиент возвращает займ и хочет получить свое изделие назад, выясняется, что стоимость хранения уже превысила оценочную стоимость изделия. То есть клиент вынужден выплатить еще и эту стоимость, в противном случае его изделие будет реализовано.

«Чтобы избежать таких ситуаций гражданам стоит обращаться только в крупные сетевые ломбарды с хорошей репутацией, внимательно читать условия договора и ясно понимать смысл обязательства», — резюмировал юрист.

Ранее были названы самые популярные схемы мошенников сегодня.

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