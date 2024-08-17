Россия произвела впечатление на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходным качеством дорожного покрытия и организованностью. Об этом сообщил сенатор от республики Крым Сергей Цеков в интервью для NEWS.ru.

По словам сенатора, состояние дорог в Курской области значительно превосходит аналогичное в Сумской области.

Цеков отметил, что украинцам продолжительное время подавали информацию о том, что россияне крадут электрические чайники, унитазы и асфальт. Однако вторжение в Курскую область продемонстрировало истинное лицо России, заявил парламентарий.

«Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Вполне возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — сказал Цеков.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины, зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен.

Ранее в России сообщили о пленении десятков бойцов ВСУ в Курской области.