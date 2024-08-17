На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали на Камчатке специалисты регионального филиала геофизической службы Российской академии наук. Об этом сообщается на сайте филиала.

Эпицентр находился в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0. Таким образом, местные жители могли ощущать колебания земной коры.

После этого произошло повторное землетрясение. На этот раз эпицентр находился в 116 километрах от столицы Камчатского края. Магнитуда второго сейсмособытия составила 4,7.

13 августа начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщила, что в Тихом океане у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6. Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг сейсмособытия располагался на глубине 41 километр. Землетрясение могло ощущаться на Шикотане силой до 3 баллов, на находящемся по соседству острове Кунашир — до 2 баллов, отметила Семенова.

Ранее ученые выяснили причину разрушительного землетрясения в Марокко в 2023 году.