Более 1700 человек выехали из приграничных районов Курской области за сутки

За минувшие сутки из приграничных районов Курской области выехали более 1,7 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева в Telegram-канале областного правительства.

По ее словам, в Курской области ведется работа по отселению жителей из небезопасных районов. Власти помогают с эвакуацией, уделяя особое внимание семьям с детьми и пожилым людям.

«За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1 724 человека», — сказала Толмачева.

Она отметила, что в 24 регионах России действует 171 пункт временного размещения (ПВР), куда заселили около 10 тысяч жителей Курской области. При этом 6,5 тысяч людей, выехавших из приграничных районов, размещены в 84 ПВР, которые открыты на территории региона, добавила Толмачева.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее сообщалось, что ВСУ атакуют автомобили, на которых эвакуируют жителей Суджанского района.