Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Из приграничных районов Курской области вывезли еще 255 человек

ТАСС: 255 человек из-под Курска на поезде отправлены в Самару, Саратов и Тамбов

Двести пятьдесят пять жителей приграничных районов Курской области на поезде отправились в пункты временного размещения в трех регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

В группу вошли в основном люди пожилого возраста. Их примут в Самаре, Саратове и Тамбове. Тем же составом выехали семьи с детьми общим количеством 70 человек. В дороге эвакуируемые будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

17 августа стало известно, что за сутки на фоне действий украинских войск приграничные районы Курской области самостоятельно покинули более трех тысяч человек. МЧС оказало им помощь в перемещении в безопасные районы.

Отдельно сообщалось об эвакуации жителей Глушковского района, которая продолжается, несмотря на разрушенный ВСУ мост через реку Сейм. По словам главы района Павла Золотарева, процесс вывоза граждан в безопасные места, действительно, осложнился, но продолжается.

Ранее в МИД РФ объяснили цель ударов ВСУ по мосту через Сейм.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами