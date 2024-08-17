Из приграничных районов Курской области вывезли еще 255 человек

Двести пятьдесят пять жителей приграничных районов Курской области на поезде отправились в пункты временного размещения в трех регионах России. Об этом сообщает ТАСС.

В группу вошли в основном люди пожилого возраста. Их примут в Самаре, Саратове и Тамбове. Тем же составом выехали семьи с детьми общим количеством 70 человек. В дороге эвакуируемые будут обеспечены питанием и предметами первой необходимости.

17 августа стало известно, что за сутки на фоне действий украинских войск приграничные районы Курской области самостоятельно покинули более трех тысяч человек. МЧС оказало им помощь в перемещении в безопасные районы.

Отдельно сообщалось об эвакуации жителей Глушковского района, которая продолжается, несмотря на разрушенный ВСУ мост через реку Сейм. По словам главы района Павла Золотарева, процесс вывоза граждан в безопасные места, действительно, осложнился, но продолжается.

Ранее в МИД РФ объяснили цель ударов ВСУ по мосту через Сейм.