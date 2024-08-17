Стало известно об отсутствии очередей автомобилей перед Крымским мостом

Очереди автомобилей к пунктам пропуска при въезде на Крымский мост отсутствуют в субботу вечером. Об этом сообщил Telegram-канал, информирующий о ситуации на подходах к мосту.

«20:00. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — отмечается в записи.

Часом ранее пробок также не было.

Утром 16 августа в очередях у Крымского моста скопилось почти две тысячи машин. В пятницу в 3:15 по московскому времени движение автомобилей через переправу было остановлено. Всю ночь машины стояли в очереди со стороны Тамани, ожидая досмотра перед въездом на переправу. Со стороны Керчи перед пунктом досмотра не было очереди.

Днем 6 августа на Крымском мосту временно остановили движение автомобилей. При этом людей, находившихся в зоне досмотра и на самой переправе, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее в РФ рассказали, когда будет запущено железнодорожное сообщение между Ростовской областью и Крымом.