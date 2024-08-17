Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области осужденный сбежал из колонии-поселения

ФСИН РФ: осужденный за кражу сбежал из колонии-поселения в Ростовской области

close
100%
ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ/VK

Мужчина, осужденный за кражу, сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области. Об этом сообщается на странице регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что заключенный пропал еще 13 августа. Речь идет о Михайленко Николае Владимировиче 1987 года рождения.

По информации ведомства, мужчина покинул колонию-поселение, чтобы посетить продуктовый магазин. Однако к назначенному времени он так и не вернулся, подчеркивается в публикации.

«В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание сроком два года по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — говорится в сообщении.

Представители ФСИН РФ уточнили, что гражданин имеет худощавое телосложение и рост от 175 до 180 см. У осужденного русые волосы, а также имеется шрам от пореза на внутренней стороне левой руки. Он расположен немного выше кисти.

Кроме того, заключенный был одет в темно-синюю рубашку с вертикальными белыми полосами и длинную кофту. На ногах у Михайленко были темные шлепки.

«При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в ГУФСИН России по Ростовской области», — добавили в пресс-службе ведомства.

Из заявления следует, что за самовольный уход из колонии-поселения мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Белгородской области с военного полигона сбежали девять заключенных, подписавших контракты с министерством обороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами