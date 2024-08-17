В Ростовской области осужденный сбежал из колонии-поселения

Мужчина, осужденный за кражу, сбежал из колонии-поселения №8 в Ростовской области. Об этом сообщается на странице регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что заключенный пропал еще 13 августа. Речь идет о Михайленко Николае Владимировиче 1987 года рождения.

По информации ведомства, мужчина покинул колонию-поселение, чтобы посетить продуктовый магазин. Однако к назначенному времени он так и не вернулся, подчеркивается в публикации.

«В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание сроком два года по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — говорится в сообщении.

Представители ФСИН РФ уточнили, что гражданин имеет худощавое телосложение и рост от 175 до 180 см. У осужденного русые волосы, а также имеется шрам от пореза на внутренней стороне левой руки. Он расположен немного выше кисти.

Кроме того, заключенный был одет в темно-синюю рубашку с вертикальными белыми полосами и длинную кофту. На ногах у Михайленко были темные шлепки.

«При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого просьба незамедлительно сообщить в ГУФСИН России по Ростовской области», — добавили в пресс-службе ведомства.

Из заявления следует, что за самовольный уход из колонии-поселения мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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