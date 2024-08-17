Бывший командир «Беркута» вышел из СИЗО под залог

Бывший командир львовского спецподразделения «Беркут» Ростислав Пацеляк, обвиняемый украинскими властями за действия на «майдане» в феврале 2014 года, был освобожден из СИЗО под залог в 1 млн гривен (около $24 тысяч). Об этом сообщает украинское издание «Захид.нет».

Судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство защитников обвиняемого о пересмотре меры пресечения. В ходе судебного заседания Пацеляк утверждал, что он и сотрудники львовского подразделения «Беркута» не имеют никакого отношения к разгонам на «майдане». При этом, по данным украинских следственных органов, в результате приказов обвиняемого более 100 человек получили ранения.

В январе этого года Государственное бюро расследований Украины предъявило новые обвинения бывшим командирам спецподразделения МВД «Беркут» по делу о разгоне «майдана». Их подозревают в том, что они пытались уничтожить оружие, из которого их подчиненные стреляли по участникам акции протеста. В материале отмечается, что из этого оружия спецназовцы 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве ранили около ста протестующих.

Ранее Поклонская выпустила пост с рассуждениями о майдане.