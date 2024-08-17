В Хорватии ищут трех украинцев, подозреваемых в поджогах в местном порту

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев, подозреваемых в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении 35 судов. Об этом пишет украинский портал «Европейская правда».

По данным источника, подозреваемые приехали в Хорватию из Польши на автомобиле. Они припарковали машину в районе Медулина, после чего направились в одноименный порт.

Один из мужчин пришел к причалу, после чего бросил бутылку с зажигательной смесью. Огонь охватил 35 судов. В Хорватии завели уголовное дело, однако подозреваемые уже покинули территорию страны. Дело направлено в государственную прокуратуру, решается вопрос об объявлении подозреваемых в международный розыск.

До этого МВД России объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов. На официальном сайте ведомства указано, что молодого человека 2005 года рождения разыскивают по уголовной статье.

Незадолго до этого бывших замминистра обороны Украины Петра Мехеда и замначальника генштаба ВСУ Виктора Бокия объявили в розыск.

Ранее в России объявили в розыск представлявшего тероборону Украины трансгендера.