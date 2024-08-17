В Варшаве прошел митинг украинских мигрантов, требующих выдать им паспорта

В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов, требующих у консульства своей страны выдать им паспорта. Об этом сообщает «Страна.ua».

В акции приняли участие несколько десятков мужчин. Они принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин», «Паспорт – это право, а не привилегия».

К протестующим вышел украинский консул, который заявил, что права протестующих не нарушены и предложил решать существующие трудности «цивилизованным образом». Кроме того, мужчинам предложили возвращаться на Украину. В ответ они заявили, что в консульстве с них взяли деньги, но документы так и не выдали.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Несмотря на это, многие тысячи украинских мужчин нашли способ уехать за границу.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Получить новый паспорт взамен просроченного можно лишь после постановки на воинский учет с перспективой дальнейшей мобилизации.

Ранее на западе Украины объяснили усиление мобилизации низкими показателями по поимке уклонистов.