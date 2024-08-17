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Жителям Курской области стало можно помочь через «Госуслуги»

Минцифры: на «Госуслугах» появились сервисы для помощи жителям Курской области

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РИА Новости

Жители Курской области, пострадавшие от действий ВСУ, могут сообщить о необходимой им помощи через сервисы портала «Госуслуги». Об этом сообщило Министерство цифрового развития РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что жители пострадавших районов региона могут сообщить, в чем они нуждаются, оставить заявку на экстренный вывоз и разыскать близких с помощью новых сервисов.

Портал «Госуслуги» предоставляет жителям Курской области возможность сообщить о необходимых предметах первой необходимости, а также оставить заявку на помощь с переездом из пункта временного размещения. Кроме того, на портале доступны функции поиска родных, учета выехавших самостоятельно из дома, что позволит региональным властям быстрее оказать социальную поддержку и помочь в поиске близких.

До этого министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что режим аварийного межсетевого роуминга между операторами связи введен на всей территории Курской области. По его словам, это позволит абонентам подключаться к базовым станциям любого оператора.

Ранее прокурорам поручили вести круглосуточный мониторинг в Курской области.

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