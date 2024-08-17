В Африке назвали число выявленных на континенте случаев оспы обезьян

На африканском континенте в 2024 году было зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Такие данные привел президент Южноафриканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса, пишет РИА Новости.

Политик отметил, что вирус с начала этого года был выявлен в 13 из 55 стран Африканского союза.

«С начала 2024 года в 13 государствах-членах Африканского союза было зарегистрировано в общей сложности 17 541 случаев заболевания (2822 подтвержденных и 14719 подозреваемых)», — следует из заявления.

По его словам, 517 заболевших спасти не удалось.

До этого специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава РФ считают возможной передачу вируса оспы обезьян воздушно-капельным путем при длительном контакте с зараженным человеком, но эта информация пока не подтверждена научными исследованиями.

14 августа Всемирная организация здравоохранения назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев достигло 14 тысяч.

В июле в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае оспы обезьян в РФ.