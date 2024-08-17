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Медики заявили о возможности передачи оспы обезьян воздушно-капельным путем

НМИЦ ФПИ: существует вероятность передачи оспы обезьян воздушно-капельным путем

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CDC/Brian W.J. Mahy/Reuters

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФПИ) Минздрава России считают возможной передачу вируса оспы обезьян воздушно-капельным путем при длительном контакте с зараженным человеком, но эта информация пока не подтверждена научными данными. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ ФПИ.

«Воздушно-капельный путь передачи вируса обезьяньей оспы пока не доказан, но имеется некоторая вероятность его реализации в ходе длительного контакта лицом к лицу с зараженным человеком, что подвергает повышенному риску работников здравоохранения, транспорта и других лиц, тесно контактировавших с заболевшими», – сообщила врач-инфекционист Елена Савченко.

Накануне кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих заявила, что Оспа обезьян в 2024 году оспа обезьян мутировала и начала распространяться быстрее обычного.

14 августа Всемирная организация здравоохранения назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев достигло 14 тысяч.

Ранее профессор оценил, стоит ли ждать пандемии оспы обезьян.

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