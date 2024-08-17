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В Липецкой области обезвреживают найденные фрагменты БПЛА

Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты БПЛА в Липецкой области

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Gleb Garanich/Reuters

Взрывотехники обезвреживают найденные фрагменты беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщили региональные власти в официальном Telegram-канале.

«Сегодня и завтра липчане и жители Липецкого района могут слышать хлопки и звуки, похожие на взрывы. Обращаем внимание, что нет причин для беспокойства», — говорится в сообщении.

В ночь на 9 августа региона был атакован беспилотниками ВСУ. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Артамонов сообщил, что жители Липецкой области, чьи дома получили повреждения из-за от атак беспилотников, смогут получить единовременную выплату.

До этого в Telegram-канале SHOT сообщили, что российский военный уничтожил украинский FPV-дрон, ударив по нему прикладом автомата.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область.

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