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В Курской области объявлена ракетная опасность

Власти Курской области заявили о ракетной опасности в регионе

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» – говорится в посте.

Смирнов призвал граждан, если они находятся дома, спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Если тревога застала на улице, врио губернатора рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Накануне в Курской области также объявлялась военная опасность. Позднее, спустя шесть минут, Смирнов сообщил об отмене ракетной тревоги.

17 августа взрывотехники МЧС России обезвредили украинскую ракету и 43 боевых элемента в Курской области. Оперативные службы рассказали, что была обезврежена ракета американского производства. Какая не уточняется.

Ранее в Курской области продлили изменения схем движения поездов.

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