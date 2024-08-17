В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» – говорится в посте.

Смирнов призвал граждан, если они находятся дома, спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой.

Если тревога застала на улице, врио губернатора рекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Накануне в Курской области также объявлялась военная опасность. Позднее, спустя шесть минут, Смирнов сообщил об отмене ракетной тревоги.

17 августа взрывотехники МЧС России обезвредили украинскую ракету и 43 боевых элемента в Курской области. Оперативные службы рассказали, что была обезврежена ракета американского производства. Какая не уточняется.

Ранее в Курской области продлили изменения схем движения поездов.