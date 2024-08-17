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Риттер заявил об изъятом у него архиве о лжи Белого дома об Ираке

Риттер: ФБР конфисковало архив о вранье Вашингтона о начале конфликта в Ираке

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Андрей Бортко/РИА Новости

Экс-офицер разведки США и политолог Скотт Риттер заявил, что сотрудники ФБР провели у него обыск и конфисковали архив, в котором содержались доказательства лжи Белого дома о причинах начала конфликта в Ираке. Об этом сообщает RT.

Риттер утверждает, что сотрудники ФБР пришли к нему в момент, когда он готовился продолжить работу над статьей об улучшении российско-американских отношений. По его словам, агенты ФБР забрали рассекреченный еще в 2000 году архив для «повторного изучения».

Экс-разведчик подчеркнул, что Ирак, вопреки заявлениям американских властей, не обладал оружием массового уничтожения. В его архиве находились документы, подтверждающие это.

«Они забрали эти документы. Посмотрим, что они с ними сделают», — отметил эксперт.

До этого Риттер заявил, что обыски в его доме являются попыткой заставить его молчать. По мнению эксперта, спецслужбы добиваются, чтобы он перестал комментировать конфликт России и Украины. Другая версия — обыск может быть связан с взаимодействием бывшего американского разведчика с российскими властями.

Ранее Риттер рассказал, каким будет первый шаг России в случае столкновения с НАТО.

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