Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии рассказали об альтернативных маршрутах миграции в ЕС

Welt сообщил о новых альтернативных путях миграции в ЕС через Мадрид

close
100%
Kerstin Joensson/AP

Все больше нелегальных мигрантов проникают в ЕС через Мадрид и по другим альтернативным маршрутам нелегальной миграции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на воскресное издание Welt am Sonntag.

Сообщается, что в мадридском аэропорту Барахас наблюдается резкий рост числа заявок на предоставление убежища. Жители африканских стран бронируют билеты из Марокко в Южную Америку и требуют убежища во время транзитной остановки в Испании.

Также зафиксирован резкий рост числа мигрантов, прибывающих в ЕС через Канарские острова (на 148%). В 2024 году по этому маршруту в ЕС проникли свыше 20 тыс. человек.

За первые семь месяцев 2024 года в Евросоюзе было зарегистрировано 555 тыс. заявок об убежище, что на 3% меньше, чем в 2023 году.

До этого Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту ЕС. Варшава выступила против принятия новых мигрантов, объяснив, что в стране и так много украинских беженцев. Кроме того, в Польше обозначили намерение потребовать у Брюсселя дополнительные средства на укрепление границы.

Ранее сообщалось, что Россия конкурирует за трудовых мигрантов с Китаем, ОАЭ и ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами