В Германии рассказали об альтернативных маршрутах миграции в ЕС

Все больше нелегальных мигрантов проникают в ЕС через Мадрид и по другим альтернативным маршрутам нелегальной миграции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на воскресное издание Welt am Sonntag.

Сообщается, что в мадридском аэропорту Барахас наблюдается резкий рост числа заявок на предоставление убежища. Жители африканских стран бронируют билеты из Марокко в Южную Америку и требуют убежища во время транзитной остановки в Испании.

Также зафиксирован резкий рост числа мигрантов, прибывающих в ЕС через Канарские острова (на 148%). В 2024 году по этому маршруту в ЕС проникли свыше 20 тыс. человек.

За первые семь месяцев 2024 года в Евросоюзе было зарегистрировано 555 тыс. заявок об убежище, что на 3% меньше, чем в 2023 году.

До этого Польша отказалась принимать мигрантов по новому пакту ЕС. Варшава выступила против принятия новых мигрантов, объяснив, что в стране и так много украинских беженцев. Кроме того, в Польше обозначили намерение потребовать у Брюсселя дополнительные средства на укрепление границы.

Ранее сообщалось, что Россия конкурирует за трудовых мигрантов с Китаем, ОАЭ и ЕС.