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В Германии мальчик застрял в ящике для посылок

В немецком Дортмунде мальчик застрял в ящике для посылок

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Michael Probst/AP

В немецком Дортмунде подростка заперли в ящике DHL для посылок, понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает ZDF.

Каким-то образом он застрял в отделении XL и не мог самостоятельно выбраться из него, потому что дверца ящика оказалась закрытой. Специалисты использовали аккумуляторные спасательные устройства. Спасение мальчика заняло всего несколько минут.

Как позже уточнили в местной полиции, мальчик не хотел запираться в ящике, это была случайность, мальчик лишь хотел спрятаться там. Но детская шалость пошла не по плану.

До этого в Германии школьник чудом выжил после падения на рельсы в метро. Все произошло в Мюнхене. 10-летний мальчик стоял на платформе подземного перегона и был увлечен своим мобильным телефоном. Отвлекшись, школьник не заметил края платформы, сделал шаг и упал на рельсы. Лишь чудом он успел нырнуть в специальный туннель рядом с рельсами, тем самым спася свою жизнь.

Ранее в Германии ветка дерева упала на 8-летнего мальчика, его мать и сестру.

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