Саперы обезвредили украинскую ракету в Курской области

Взрывотехники МЧС России обезвредили за сутки украинскую ракету и 43 боевых элемента в Курской области. Об этом сообщил на брифинге оперативного штаба замдиректора департамента информационной политики министерства Артем Шаров, передает ТАСС.

«Сводным пиротехническим отрядом МЧС России за минувшие сутки было обнаружено и уничтожено 43 боевых элемента и одна ракета противника», — сказал Шаров.

Оперативные службы рассказали ТАСС, что была обезврежена ракета американского производства. Какая не уточняется.

Всего с начала работ, отмечает агентство, было обезврежено 118 взрывоопасных предметов, очищено от боеприпасов более 8 га территории.

Замдиректора департамента информационной политики МЧС также сообщил журналистам, что за последние сутки более трех тысяч человек самостоятельно покинули приграничные районы Курской области.

Накануне сообщалось, что в Курской области обезвредили ракету вблизи объекта энергокомплекса.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.