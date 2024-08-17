Из приграничных районов Курской области эвакуировались еще три тысячи человек

Более трех тысяч человек самостоятельно покинули приграничные районы Курской области за сутки на фоне действий украинских войск. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров на пресс-брифинге, передает ТАСС.

«За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 3 тысяч человек», — сказал он.

Шаров также рассказал, что грузовой транспорт доставил в регион 1,9 тыс. тонн гуманитарной помощи.

Глава Глушковского района Павел Золотарев сообщил ТАСС, что эвакуация жителей продолжается из Глушковского района, несмотря на разрушенный ВСУ мост через реку Сейм.

Накануне вечером пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева сообщала, что за сутки из приграничных районов выехали 2 143 человека. Она отметила, что в данный момент 153 пункта временного размещения работают в 19 регионах России.

Ранее сообщалось, что ВСУ атакуют автомобили, на которых эвакуируют жителей Суджанского района.