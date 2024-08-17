В Калужской области активиста заподозрили в работе на украинские спецслужбы

Активист из Калужской области стал фигурантом уголовного дела о государственной измене, подготовке теракта и попытке вступить в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По информации журналистов, сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего Игоря Сафронова. В 2011 году мужчина уже оказывался под стражей в связи с организацией пикета. Тогда он вышел на улицу с плакатом с надписью «Государство — это враг».

«11 лет спустя Сафронов <...> начал сотрудничать с украинскими спецслужбами: сначала он переводил на нужды ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») деньги, а потом занялся раскладыванием взрывчатки по тайникам в Калужской области», — говорится в материале.

Авторы публикации уточнили, что гражданин сам признался в участии в незаконной деятельности. Видео с его показаниями корреспондентам предоставила Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

Мужчина добавил, что однажды кураторы с Украины предложили ему совершить теракт и покинуть РФ. Однако житель Калужской области не успел выполнить задание, так как его задержали. Это произошло на одной из местных железнодорожных станций, уточняется в материале.

«В итоге ему вменили государственную измену, покушение на государственную измену, покушение на вступление в террористическую организацию, прохождение обучения в целях террористической деятельности и покушение на теракт», — подчеркивается в публикации.

Ожидается, что дело Сафронова рассмотрит военный суд. Гражданину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Нижегородской области арестовали мужчину за перевод ВСУ средств, добытых телефонными мошенниками.