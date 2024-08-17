Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вернувшийся с СВО экс-заключенный изрезал ножом сотрудника ФСИН, с которым подружился

На Алтае вернувшийся с СВО экс-заключенный изрезал ножом друга из ФСИН

close
100%
Shutterstock

Вернувшийся со специальной военной операции бывший заключенный Данила Орлов порезал ножом сотрудника ФСИН, с которым подружился. Об этом сообщили в пресс-службе Рубцовского городского суда Алтайского края.

По данным суда, инцидент случился во время посиделок. Товарищи начали выпивать, но потом поссорились. По словам самого Орлова, друг оскорбил его супругу, которая работает во ФСИН. По словам супруги подсудимого, ее коллега также якобы задавался вопросом, почему ее муж выжил на СВО. Женщина также заявила, что тот спрашивал, зачем она выходит замуж за зека.

Однако пострадавший привел другую версию случившегося. Так, сотрудник ФСИН во время спора с приятелем предположил, что ранение, которое Орлов показал ему, получено не в ходе СВО. Друг предположил, что организатор посиделок сам себе навредил, чтобы не участвовать дальше в боевых действиях.

После этих слов Орлов начал вести себя агрессивно, заявил пострадавший. Гость решил уйти домой, стал собираться и попытался открыть дверь. Но жена экс-заключенного закричала, что у него нож. После этого сотрудник ФСИН «почувствовал резкую боль в спине».

Бывший заключенный утверждал, что гость первым начал его избивать. Тогда он несколько раз ударил товарища в грудь и в живот. Последний пытался спастись на балконе, затем вернулся в комнату, где получил удары ножом по лицу и голове.

В итоге Рубцовский городской суд Алтайского края признал Орлова виновным в покушении и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее участник СВО ворвался в салон красоты с гранатой и напал на бывшую в Екатеринбурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами