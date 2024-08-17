Вернувшийся с СВО экс-заключенный изрезал ножом сотрудника ФСИН, с которым подружился

Вернувшийся со специальной военной операции бывший заключенный Данила Орлов порезал ножом сотрудника ФСИН, с которым подружился. Об этом сообщили в пресс-службе Рубцовского городского суда Алтайского края.

По данным суда, инцидент случился во время посиделок. Товарищи начали выпивать, но потом поссорились. По словам самого Орлова, друг оскорбил его супругу, которая работает во ФСИН. По словам супруги подсудимого, ее коллега также якобы задавался вопросом, почему ее муж выжил на СВО. Женщина также заявила, что тот спрашивал, зачем она выходит замуж за зека.

Однако пострадавший привел другую версию случившегося. Так, сотрудник ФСИН во время спора с приятелем предположил, что ранение, которое Орлов показал ему, получено не в ходе СВО. Друг предположил, что организатор посиделок сам себе навредил, чтобы не участвовать дальше в боевых действиях.

После этих слов Орлов начал вести себя агрессивно, заявил пострадавший. Гость решил уйти домой, стал собираться и попытался открыть дверь. Но жена экс-заключенного закричала, что у него нож. После этого сотрудник ФСИН «почувствовал резкую боль в спине».

Бывший заключенный утверждал, что гость первым начал его избивать. Тогда он несколько раз ударил товарища в грудь и в живот. Последний пытался спастись на балконе, затем вернулся в комнату, где получил удары ножом по лицу и голове.

В итоге Рубцовский городской суд Алтайского края признал Орлова виновным в покушении и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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