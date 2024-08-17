Россияне стали чаще покупать аэрозольные краски

В июне 2024 года спрос россиян на аэрозольные краски и краски для наружных работ вырос на 12%. Об этом сообщили аналитики гипермаркета для дома «ВсеИнструменты.ру», пишет «Лента.ру».

Чаще всего аэрозольные краски приобретали жители Омска и Воронежа, где интерес к их покупке вырос на 38% и 24% соответственно. В Перми же в свою очередь в два раза вырос спрос на эмали.

Краски для внутренних работ стали чаще приобретать в Волгограде — на 105% чаще, чем раньше.

До этого в сети гипермаркетов «Лемана ПРО» (бывший «Леруа Мерлен») сообщили, что по итогам первого полугодия покупки товаров для дома и ремонта в кредит среди россиян выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

Между тем уровень закредитованности россиян достиг рекорда. Объем займов на руках у населения по итогам июля превысил 37 трлн рублей. Значительную часть прироста в этом году обеспечила ипотека.

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