Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке

Почти всем потребителям во Владивостоке восстановили электроснабжение. Об этом сообщила городская мэрия.

Власти отметили, что все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением.

В то же время специалисты устраняют аварию на электросетях по нескольким улицам. Ориентировочно, работы собираются закончить до 20:20, отметили в администрации.

Этим же утром во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение, нарушенное 16 августа из-за отключения электроэнергии. На водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение было восстановлено в 5:00 по местному времени.

Массовое отключение электроэнергии зафиксировали в Приморском крае накануне. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты.

Во время аварии было остановлено движение поездов и нарушено водоснабжение. Причиной произошедшего назвали замыкание на Лучегорской ГРЭС.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.