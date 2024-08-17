Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Электроснабжение восстановили почти всем потребителям во Владивостоке

Мэрия Владивостока сообщила почти о полном восстановлении электроснабжения

close
100%
Shutterstock/Creative Cat Studio

Почти всем потребителям во Владивостоке восстановили электроснабжение. Об этом сообщила городская мэрия.

Власти отметили, что все высоковольтные подстанции города находятся под напряжением.

В то же время специалисты устраняют аварию на электросетях по нескольким улицам. Ориентировочно, работы собираются закончить до 20:20, отметили в администрации.

Этим же утром во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение, нарушенное 16 августа из-за отключения электроэнергии. На водных насосных станциях «Голдобина» и «Некрасовская» электроснабжение было восстановлено в 5:00 по местному времени.

Массовое отключение электроэнергии зафиксировали в Приморском крае накануне. Проблемы с электричеством затронули Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты.

Во время аварии было остановлено движение поездов и нарушено водоснабжение. Причиной произошедшего назвали замыкание на Лучегорской ГРЭС.

Ранее эксперт назвал главную проблему энергосистемы Приморья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами