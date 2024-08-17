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На списанном советском авианосце в Китае произошел пожар

Xinhua: на бывшем советском авианосце «Минск» на Янцзы в КНР произошел пожар

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Павел Михеев/РИА «Новости»

В Китае в городе Наньтун на реке Янцзы во время демонтажа и переоборудования списанного авианосца «Минск» произошел пожар. Об этом сообщило агентство Xinhua, сообщений о жертвах не поступало.

К утру 17 августа большая часть пожара была потушена, отметили корреспонденты. Сейчас устанавливаются причины инцидента.

Крейсер «Минск» собирали в СССР. Его заложили в 1972 году, а спустили на воду — в 1975-м. Корабль вошел в строй в 1978 году и выведен из состава флота 30 июня 1993 года. После его продали Китаю, а в 2006 году он стал частью парка аттракционов в Шэньчжэне.

В 2016 году авианосец отбуксировали в Наньтун, где его собирались сделать экспонатом «планируемого тематического парка авианосцев».

До этого в торговом центре в китайском городе Цзыгун в провинции Сычуань произошел крупный пожар, огонь охватил четыре этажа. По данным журналистов, спасатели вывели 17 человек.

Ранее в Турции начали расследовать причины природных пожаров.

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