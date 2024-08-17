Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве ожидается облачная с прояснениями погода в субботу. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, погоду в столице будет формировать теплый атмосферный фронт, после чего регион окажется в теплом секторе циклона, центр которого далеко над Скандинавией. Во второй половине дня в городе пройдут кратковременные дожди.

В целом, температура в столице продолжит постепенно повышаться, а в субботу в среднем будет до +24-26℃, а на территории Московской области — от +22 до +27 градусов тепла, что немного выше, чем должно быть по климатической норме в эти дни августа.

Синоптик уточнил, что ветер будет дуть юго-западный, его скорость будет меняться от четырех до девяти метров в секунду. Давление падает, барометры в середине дня покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сильная жара с температурой 32-38 градусов ожидает Иркутскую область и Туву в ближайшие дни.

Ранее жителей и гостей Сочи предупредили о смерче.